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Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА

17 августа, 12:36
5

Прощальный матч бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава пройдет в этом году. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

«Идет серьезная работа, но мне пока не хотелось бы раскрывать детали. Мы все сильно расстроились из-за истории с «Ботафого». Это не связано с суевериями, тем не менее перед объявлением мы хотим все подготовить, чтобы быть уверенными в том, что доедут футболисты, которых мы хотим видеть.

Сейчас могу точно сказать, что матч состоится, на 99 процентов, в этом сезоне, даже в этом году», – сказал Бабаев.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м.
  • Он провел 259 матчей, в которых забил 124 гола.
  • Бразилец трижды выиграл РПЛ. В 2005-м он вместе с командой завоевал Кубок УЕФА.

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Источник: «Риа Новости»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав Бабаев Роман
Комментарии (5)
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Император 1
1786959726
Контакт ему предложите, даже сейчас не хуже нынешних напов ЦСКА)
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