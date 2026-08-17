Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА

Прощальный матч бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава пройдет в этом году. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

«Идет серьезная работа, но мне пока не хотелось бы раскрывать детали. Мы все сильно расстроились из-за истории с «Ботафого». Это не связано с суевериями, тем не менее перед объявлением мы хотим все подготовить, чтобы быть уверенными в том, что доедут футболисты, которых мы хотим видеть.

Сейчас могу точно сказать, что матч состоится, на 99 процентов, в этом сезоне, даже в этом году», – сказал Бабаев.