Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА

Прощальный матч бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава пройдет в этом году. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
«Идет серьезная работа, но мне пока не хотелось бы раскрывать детали. Мы все сильно расстроились из-за истории с «Ботафого». Это не связано с суевериями, тем не менее перед объявлением мы хотим все подготовить, чтобы быть уверенными в том, что доедут футболисты, которых мы хотим видеть.
Сейчас могу точно сказать, что матч состоится, на 99 процентов, в этом сезоне, даже в этом году», – сказал Бабаев.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м.
- Он провел 259 матчей, в которых забил 124 гола.
- Бразилец трижды выиграл РПЛ. В 2005-м он вместе с командой завоевал Кубок УЕФА.
Источник: «Риа Новости»