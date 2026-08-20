Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ

Бывший спартаковец Александр Бубнов определил лучшего легионера в истории РПЛ.
– Александр Викторович, Вагнера Лава можно назвать лучшим легионером нашего чемпионата в истории?
– С учeтом того, какую он пользу принeс, какое влияние оказывал, как долго играл и с какого возраста, то да. Хотя там хватало бразильских футболистов. Мне, например, очень Карвальо нравился. Если бы не Карвальо, то Вагнер бы так не блистал. Поэтому Вагнер Лав – да.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м.
- Он провел 259 матчей, в которых забил 124 гола.
- Бразилец трижды выиграл РПЛ. В 2005-м он вместе с командой завоевал Кубок УЕФА.
Источник: «Чемпионат»