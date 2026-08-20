Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ

Бывший спартаковец Александр Бубнов определил лучшего легионера в истории РПЛ.

– Александр Викторович, Вагнера Лава можно назвать лучшим легионером нашего чемпионата в истории?

– С учeтом того, какую он пользу принeс, какое влияние оказывал, как долго играл и с какого возраста, то да. Хотя там хватало бразильских футболистов. Мне, например, очень Карвальо нравился. Если бы не Карвальо, то Вагнер бы так не блистал. Поэтому Вагнер Лав – да.