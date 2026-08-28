Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав отреагировал на решение клуба провести прощальный матч на «ВЭБ Арене».
«Когда я впервые услышал предложение ЦСКА организовать мой прощальный матч, я был очень сильно тронут. Меня переполняли эмоции радости и восторга от такого подарка. Вся моя семья была счастлива! И все мои близкие родственники приедут со мной в Москву, чтобы разделить такое большое событие.
Я сразу начал созваниваться с игроками, помогая собирать команду. Да, к сожалению, не все партнeры по сборной смогут приехать из-за своих графиков, но тем не менее у нас набирается очень крутой состав. Я безумно благодарен ПФК ЦСКА за идею и реализацию матча. Для меня это большая гордость и честь провести прощальную игру на стадионе ЦСКА», – сказал бразилец в телеграм-канале ЦСКА.
- Матч Легенд ЦСКА и Друзей Вагнера Лава 26 сентября начнется в 20:00 мск.
- 42-летний Вагнер Лав завершл спортивную карьеру этой весной.
- Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами. За красно-синих он провел 259 матчей и забил 124 гола.