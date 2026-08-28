ЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава

ЦСКА проведет прощальный матч нападающего Вагнера Лава на ВЭБ Арене 26 сентября.

«Золотая эпоха ПФК ЦСКА, которая принесла клубу признание как внутри страны, так и за ее пределами, во многом ассоциируется с Вагнером. Бразилец, выигравший в составе нашей команды 15 трофеев и ставший вторым бомбардиром в истории клуба, внес огромный вклад в развитие всего нашего футбола.

Клуб решил организовать прощальный матч именно в сентябре, совместив событие с празднованием 10-летия ВЭБ Арены.

В беспрецедентный вечер 26 сентября на поле ВЭБ Арены «Легенды ЦСКА» встретятся с командой «Друзья Вагнера Лава».

В составе армейских легенд сыграют братья Алексей и Василий Березуцкие, Алан Дзагоев, Ролан Гусев, Милош Красич, Зоран Тошич, Марк Гонсалес и многие звезды ПФК ЦСКА.

Команда друзей будет составлена из футболистов сборной Бразилии и бразильских клубов, с которыми Вагнер пересекался на протяжении своей карьеры. Свое участие подтвердили известные по выступлению в ПФК ЦСКА Жо, Дуду и Даниэль Карвальо, а также бывшие игроки сборной Бразилии Луис Фабиано и Клеберсон, ставший чемпионом мира в 2002 году в составе своей национальной команды», – говорится в сообщении московского клуба.

«Когда я впервые услышал предложение ЦСКА организовать мой прощальный матч, я был очень сильно тронут. Меня переполняли эмоции радости и восторга от такого подарка. Вся моя семья была счастлива! И все мои близкие родственники приедут со мной в Москву, чтобы разделить такое большое событие.

Я сразу начал созваниваться с игроками, помогая собирать команду. Да, к сожалению, не все партнеры по сборной смогут приехать из-за своих графиков, но тем не менее у нас набирается очень крутой состав. Я безумно благодарен ПФК ЦСКА за идею и реализацию матча. Для меня это большая гордость и честь провести прощальную игру на стадионе ЦСКА», – сказал Вагнер Лав.