ЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава

ЦСКА проведет прощальный матч нападающего Вагнера Лава на ВЭБ Арене 26 сентября.
«Золотая эпоха ПФК ЦСКА, которая принесла клубу признание как внутри страны, так и за ее пределами, во многом ассоциируется с Вагнером. Бразилец, выигравший в составе нашей команды 15 трофеев и ставший вторым бомбардиром в истории клуба, внес огромный вклад в развитие всего нашего футбола.
Клуб решил организовать прощальный матч именно в сентябре, совместив событие с празднованием 10-летия ВЭБ Арены.
В беспрецедентный вечер 26 сентября на поле ВЭБ Арены «Легенды ЦСКА» встретятся с командой «Друзья Вагнера Лава».
В составе армейских легенд сыграют братья Алексей и Василий Березуцкие, Алан Дзагоев, Ролан Гусев, Милош Красич, Зоран Тошич, Марк Гонсалес и многие звезды ПФК ЦСКА.
Команда друзей будет составлена из футболистов сборной Бразилии и бразильских клубов, с которыми Вагнер пересекался на протяжении своей карьеры. Свое участие подтвердили известные по выступлению в ПФК ЦСКА Жо, Дуду и Даниэль Карвальо, а также бывшие игроки сборной Бразилии Луис Фабиано и Клеберсон, ставший чемпионом мира в 2002 году в составе своей национальной команды», – говорится в сообщении московского клуба.
«Когда я впервые услышал предложение ЦСКА организовать мой прощальный матч, я был очень сильно тронут. Меня переполняли эмоции радости и восторга от такого подарка. Вся моя семья была счастлива! И все мои близкие родственники приедут со мной в Москву, чтобы разделить такое большое событие.
Я сразу начал созваниваться с игроками, помогая собирать команду. Да, к сожалению, не все партнеры по сборной смогут приехать из-за своих графиков, но тем не менее у нас набирается очень крутой состав. Я безумно благодарен ПФК ЦСКА за идею и реализацию матча. Для меня это большая гордость и честь провести прощальную игру на стадионе ЦСКА», – сказал Вагнер Лав.
- Матч Легенд ЦСКА и Друзей Вагнера Лава 26 сентября начнется в 20:00 мск.
- 42-летний Вагнер Лав завершл спортивную карьеру этой весной.
- Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами. За красно-синих он провел 259 матчей и забил 124 гола.