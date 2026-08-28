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ЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава

28 августа, 12:37
8

ЦСКА проведет прощальный матч нападающего Вагнера Лава на ВЭБ Арене 26 сентября.

«Золотая эпоха ПФК ЦСКА, которая принесла клубу признание как внутри страны, так и за ее пределами, во многом ассоциируется с Вагнером. Бразилец, выигравший в составе нашей команды 15 трофеев и ставший вторым бомбардиром в истории клуба, внес огромный вклад в развитие всего нашего футбола.

Клуб решил организовать прощальный матч именно в сентябре, совместив событие с празднованием 10-летия ВЭБ Арены.

В беспрецедентный вечер 26 сентября на поле ВЭБ Арены «Легенды ЦСКА» встретятся с командой «Друзья Вагнера Лава».

В составе армейских легенд сыграют братья Алексей и Василий Березуцкие, Алан Дзагоев, Ролан Гусев, Милош Красич, Зоран Тошич, Марк Гонсалес и многие звезды ПФК ЦСКА.

Команда друзей будет составлена из футболистов сборной Бразилии и бразильских клубов, с которыми Вагнер пересекался на протяжении своей карьеры. Свое участие подтвердили известные по выступлению в ПФК ЦСКА Жо, Дуду и Даниэль Карвальо, а также бывшие игроки сборной Бразилии Луис Фабиано и Клеберсон, ставший чемпионом мира в 2002 году в составе своей национальной команды», – говорится в сообщении московского клуба.

«Когда я впервые услышал предложение ЦСКА организовать мой прощальный матч, я был очень сильно тронут. Меня переполняли эмоции радости и восторга от такого подарка. Вся моя семья была счастлива! И все мои близкие родственники приедут со мной в Москву, чтобы разделить такое большое событие.

Я сразу начал созваниваться с игроками, помогая собирать команду. Да, к сожалению, не все партнеры по сборной смогут приехать из-за своих графиков, но тем не менее у нас набирается очень крутой состав. Я безумно благодарен ПФК ЦСКА за идею и реализацию матча. Для меня это большая гордость и честь провести прощальную игру на стадионе ЦСКА», – сказал Вагнер Лав.

  • Матч Легенд ЦСКА и Друзей Вагнера Лава 26 сентября начнется в 20:00 мск.
  • 42-летний Вагнер Лав завершл спортивную карьеру этой весной.
  • Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами. За красно-синих он провел 259 матчей и забил 124 гола.

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1787912890
ЛЕГЕНДА!!!
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bratskij
1787915058
Эх, таких легенд в нищебродском ЦСКА уже не будет. Я рад что это всё у меня прошло перед глазами.
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Mirak92
1787919781
Я рад, что это произошло. А то было бы по свински
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Александр-Каратеев-yandex
1787920405
Красивая история.
Ответить
Alex Y
1787923365
Олича бы еще
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Fju-2
1787924023
Думаю у него получится пронести на стадион пистолетики.
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Коста008
1787926810
Это, безусловно, хорошая новость и отличное событие для болельщиков, но остается ощущение, что таким красивым инфоповодом руководство ЦСКА уводит фокус от провала трансферной кампании в этом сезоне. Нападающего не купили, по Аззи прошел слух, что не договорились, а Баринов и Мойзес уже точно выбыли надолго. Да, купили Бориско, усилили вратарскую линию, но для Чемпионата и Кубка только этого мало. Надеюсь ошибаюсь, и до конца окна новичок или 2 будут. А конкретно по Вагнеру, событие очень крутое, тут клубу только плюс.
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