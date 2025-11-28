Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Зоран Тошич
Зоран Тошич
Завершил карьеру
28 апреля 1987 (39)
#18 | Полузащитник
171 см | 70 кг
Сербия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Тошич двумя словами описал карьеру Вагнера Лава
25 марта
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» хочет стать тренером ЦСКА
24 марта
1
Тошич предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
17 марта
1
Тошич назвал лучшего игрока в истории РПЛ
8 февраля
2
Тошич назвал лучшего сербского футболиста в РПЛ
2025.11.28 21:52
2
Тошич оценил шансы Кисляка заиграть в «Манчестер Юнайтед»
2025.11.28 18:20
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» покинул медиаклуб Басты
2025.11.24 18:35
Тошич дал прогноз на дальнейшую карьеру Станковича
2025.11.15 10:43
2
Тошич раскрыл причину ухода Николича из ЦСКА
2025.09.26 22:31
9
Тошич: «А вы знаете, как ЦСКА поступил с Николичем и Марио Фернандесом?
2025.09.22 14:28
11
Тошич объяснил, почему Станкович обматерил арбитра
2025.09.21 01:00
3
Тошич высказался об уходе Пьянича из ЦСКА
2025.06.22 22:35
4
Тошич объяснил эксцентричное поведение Станковича
2025.05.20 21:09
3
Тошич описал Россию четырьмя словами
2025.04.22 22:46
12
Тошич рассказал о зарплате в медиаклубе Басты
2025.04.14 21:31
1
Тошич сказал, готов ли он работать в «Спартаке»: «Ответ очевиден»
2025.04.11 19:16
Тошич – о возвращении российских команд в еврокубки: «Момент приблизился»
2025.04.11 16:21
1
Тошич раскрыл растение, которое выращивает в промышленных масштабах
2025.04.09 20:51
3
Тошич определил главный клуб России – это не «Спартак»
2025.04.09 17:56
8
Тошич ответил, кто из игроков ЦСКА способен выступать за «Манчестер Юнайтед»
2025.04.08 15:23
2
Раскрыта причина срыва трансфера Мамаева в «Манчестер Юнайтед»
2025.04.06 15:13
Тошич рассказал, чем занимается после игровой карьеры
2025.04.05 11:41
Тошич обратился к Овечкину
2025.04.05 01:11
3
Тошич прокомментировал трансфер в СКА Басты
2025.01.31 21:54
Фото
Российский клуб презентовал 37-летнего Тошича
2025.01.31 19:48
2
37-летний Тошич возвращается в Россию
2025.01.31 16:56
3
Фото
37-летний Тошич оказался лучшим игроком года в ЦСКА по одному из показателей
2024.12.23 16:46
Тошич: «Сербы были бы очень рады возвращению российских команд в еврокубки»
2024.12.22 23:26
Тошич дал оптимистичный прогноз на будущее ЦСКА
2024.12.19 21:09
2
Тошич определил лучшего легионера в истории РПЛ
2024.11.21 17:31
2
1
2
3
4
5
Главные новости
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
1
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
1
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
3
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
4
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
2
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
21
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
5
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+