Тошич ответил, кто из игроков ЦСКА способен выступать за «Манчестер Юнайтед»

Зоран Тошич не смог назвать футболистов ЦСКА, которые были бы конкурентоспособными в АПЛ.
– Кто из нынешних футболистов ЦСКА способен заиграть в «МЮ» прямо сейчас?
– Ох, тяжело сказать. У ЦСКА есть много молодых футболистов, у которых большое будущее. Но им еще далеко до уровня «Манчестер Юнайтед».
Тяжело сказать, что кто-то из ЦСКА прямо сейчас готов играть в АПЛ.
- Армейцы идут на 4-м месте в РПЛ после 23 туров.
- Тошич с 2009 по 2010 год играл за «МЮ», а затем перешел в ЦСКА.
Источник: Sport24