Тошич ответил, кто из игроков ЦСКА способен выступать за «Манчестер Юнайтед»

Зоран Тошич не смог назвать футболистов ЦСКА, которые были бы конкурентоспособными в АПЛ.

– Кто из нынешних футболистов ЦСКА способен заиграть в «МЮ» прямо сейчас?

– Ох, тяжело сказать. У ЦСКА есть много молодых футболистов, у которых большое будущее. Но им еще далеко до уровня «Манчестер Юнайтед».

Тяжело сказать, что кто-то из ЦСКА прямо сейчас готов играть в АПЛ.