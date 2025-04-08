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  • Тошич ответил, кто из игроков ЦСКА способен выступать за «Манчестер Юнайтед»

Тошич ответил, кто из игроков ЦСКА способен выступать за «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 15:23
5

Зоран Тошич не смог назвать футболистов ЦСКА, которые были бы конкурентоспособными в АПЛ.

– Кто из нынешних футболистов ЦСКА способен заиграть в «МЮ» прямо сейчас?

– Ох, тяжело сказать. У ЦСКА есть много молодых футболистов, у которых большое будущее. Но им еще далеко до уровня «Манчестер Юнайтед».

Тяжело сказать, что кто-то из ЦСКА прямо сейчас готов играть в АПЛ.

  • Армейцы идут на 4-м месте в РПЛ после 23 туров.
  • Тошич с 2009 по 2010 год играл за «МЮ», а затем перешел в ЦСКА.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Манчестер Юнайтед Тошич Зоран
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Комментарии (5)
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В "Спартаке" играют прост
1744115647
Никто, никогда из клуба иго-го не будет выступать на мировом уровни.! НИКТО И НИКОГДА! предел мечтаний это игра на бутылке...
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В "Спартаке" играют прост
1744115895
Этот "супер" иго-го вратаришка мог бы еще обслуживать, так сказать прихвостнем работать...но не более того, обслуга
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В "Спартаке" играют прост
1744116063
Джошичь...подыгрывал за МЮ
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