Тошич прокомментировал трансфер в СКА Басты

Новичок медийного СКА Зоран Тошич прокомментировал трансфер в клуб Басты.

«Сейчас бы меня хватило на десять минут. А когда пройдут сборы – посмотрим. Это не рекламный трюк, я правда поеду в Москву и буду там играть и тренироваться со «СКА-Ростов». Но с профессиональным футболом я закончил, это точно.

Очень люблю Москву и Россию. Когда появился вариант играть в Медиалиге, согласился. Для меня начинается новый этап жизни», – сказал Тошич.