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Тошич прокомментировал трансфер в СКА Басты

Новичок медийного СКА Зоран Тошич прокомментировал трансфер в клуб Басты.

«Сейчас бы меня хватило на десять минут. А когда пройдут сборы – посмотрим. Это не рекламный трюк, я правда поеду в Москву и буду там играть и тренироваться со «СКА-Ростов». Но с профессиональным футболом я закончил, это точно.

Очень люблю Москву и Россию. Когда появился вариант играть в Медиалиге, согласился. Для меня начинается новый этап жизни», – сказал Тошич.

  • Тошич был в ЦСКА в 2010-2017 годах.
  • За команду он провел 182 матча в РПЛ, забил 37 голов.
  • В 2024 году Зоран объявил о завершении карьеры.

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Источник: «Чемпионат»

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