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    Тошич дал оптимистичный прогноз на будущее ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич дал прогноз на весеннее выступление команды.

    «Надо учитывать, что пришел новый тренер и ему нужно время. Летом у Марко Николича было немного времени, чтобы настроить игру команды, как он хочет. Но, думаю, после зимних сборов ЦСКА станет только сильнее.

    Слышал в интервью, что Николич может попробовать новую схему. Я, как и всегда, надеюсь, что вторая часть сезона будет намного успешнее», – сказал Тошич.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Команда не брала чемпионство с 2016 года.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2024 21:09
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    Комментарии (3)
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    1734632287
    ПОнятное дело,что за земляка,но это он напрасно.
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    Тинез Розоп
    1734637483
    Новая схема? С рыси на галоп?…
    Ответить
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