Тошич дал оптимистичный прогноз на будущее ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич дал прогноз на весеннее выступление команды.

«Надо учитывать, что пришел новый тренер и ему нужно время. Летом у Марко Николича было немного времени, чтобы настроить игру команды, как он хочет. Но, думаю, после зимних сборов ЦСКА станет только сильнее.

Слышал в интервью, что Николич может попробовать новую схему. Я, как и всегда, надеюсь, что вторая часть сезона будет намного успешнее», – сказал Тошич.