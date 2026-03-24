Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» хочет стать тренером ЦСКА

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич рассчитывает вернуться в ЦСКА.

«Я всегда хочу вернуться в ЦСКА. Это важное место для моей карьеры. Но как футболист я точно не вернусь в команду.

Я однозначно завершил профессиональную карьеру. И завершил игровую карьеру в медиафутболе. Сейчас прохожу обучение на тренерскую лицензию.

Буду хорошо учиться, чтобы вернуться в ЦСКА и помогать команде», – сказал 38-летний серб.