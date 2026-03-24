Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» хочет стать тренером ЦСКА

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич рассчитывает вернуться в ЦСКА.
«Я всегда хочу вернуться в ЦСКА. Это важное место для моей карьеры. Но как футболист я точно не вернусь в команду.
Я однозначно завершил профессиональную карьеру. И завершил игровую карьеру в медиафутболе. Сейчас прохожу обучение на тренерскую лицензию.
Буду хорошо учиться, чтобы вернуться в ЦСКА и помогать команде», – сказал 38-летний серб.
- Балканец был в «МЮ» с 2009 по 2010 год.
- Тошич выступал за ЦСКА с 2010-го по 2017-й.
- С командой он выиграл 7 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
- Статистика хавбека: 241 матч, 47 голов, 41 ассист.
