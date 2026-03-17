Тошич предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич порассуждал о гипотетическом участии сборной России в предстоящем чемпионате мира.

Сообщалось, что команду Валерия Карпина могут включить в число участников ЧМ-2026 вместо Ирана.

«Пока не было подтверждения того, что сборная Ирана не сыграет на чемпионате мира. Об этом только заявили иранские политики.

Думаю, иранцы всe же поедут в США на турнир. И сборная России или сборная Сербии не займут их место.

Но нашим командам всегда можно встретиться в товарищеской игре. Есть возможность легко договориться между собой.

Жаль, что россияне не примут участие в нeм по политическим причинам. На ЧМ-2026 сборная России выглядела бы неплохо. Сейчас в России много сильных молодых и опытных игроков», – сказал Тошич.