Тошич предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич порассуждал о гипотетическом участии сборной России в предстоящем чемпионате мира.
Сообщалось, что команду Валерия Карпина могут включить в число участников ЧМ-2026 вместо Ирана.
«Пока не было подтверждения того, что сборная Ирана не сыграет на чемпионате мира. Об этом только заявили иранские политики.
Думаю, иранцы всe же поедут в США на турнир. И сборная России или сборная Сербии не займут их место.
Но нашим командам всегда можно встретиться в товарищеской игре. Есть возможность легко договориться между собой.
Жаль, что россияне не примут участие в нeм по политическим причинам. На ЧМ-2026 сборная России выглядела бы неплохо. Сейчас в России много сильных молодых и опытных игроков», – сказал Тошич.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.
Источник: Metaratings