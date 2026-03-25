Тошич двумя словами описал карьеру Вагнера Лава

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о бывшем игроке армейцев Вагнере Лаве.
Накануне стало известно, что бразильский нападающий завершает карьеру в 41 год.
«Поздравляю Вагнера с великой карьерой! Я много раз говорил, что это один из лучших футболистов, с которыми я играл.
Он принeс очень много пользы и во время, когда мы с ним играли в ЦСКА, и до этого. Очень-очень большая карьера, молодец», – заявил Тошич.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.
