Тошич двумя словами описал карьеру Вагнера Лава

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о бывшем игроке армейцев Вагнере Лаве.

Накануне стало известно, что бразильский нападающий завершает карьеру в 41 год.

«Поздравляю Вагнера с великой карьерой! Я много раз говорил, что это один из лучших футболистов, с которыми я играл.

Он принeс очень много пользы и во время, когда мы с ним играли в ЦСКА, и до этого. Очень-очень большая карьера, молодец», – заявил Тошич.