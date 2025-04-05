Тошич рассказал, чем занимается после игровой карьеры

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич сообщил, что учится на тренера.

«Меня очень много об этом спрашивают. Конечно, ЦСКА для меня самый важный клуб в карьере, и самые лучшие свои годы я провeл там.

Да, сейчас я учусь на тренера, и меня интересует работа в ЦСКА. Если после будет разговор, то, конечно, мне будет интересно», – сказал Тошич.