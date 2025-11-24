Введите ваш ник на сайте
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» покинул медиаклуб Басты

Сегодня, 18:35

«СКА-Ростов» объявил об уходе полузащитника Зорана Тошича.

«Мы хотим сказать огромное спасибо Зорану за время, которое он провeл в нашей команде! Легенда, большой профессионал, лидер, наставник и просто замечательный человек!

Зоран всегда был и остаeтся верен красно-синим цветам. Никогда ни в чeм не отказывал, выезжал на челленджи, снимался в подкастах, принимал участие во всех клубных мероприятиях, а самое главное – приносил пользу на поле своими результативными действиями!

К сожалению, сегодня мы сообщаем, что наше сотрудничество подошло к концу. Но мы ни в коем случае не прощаемся, а говорим «до свидания»! Мы уверены, что наши пути с Зораном еще не раз пересекутся!

Для нас было большой честью работать с тобой, Зоран!» – говорится в публикации медийного клуба.

  • 38-летний Тошич наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», ЦСКА и «Партизан».
  • Он сыграл за «СКА-Ростов» в 6-м сезоне WINLINE Медиалиги и Кубке Лиги.
  • На счету хавбека 3+3 в 6 матчах.

Источник: телеграм-канал «СКА-Ростова»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол ЦСКА СКА Тошич Зоран
