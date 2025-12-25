Введите ваш ник на сайте
  • Экс-игрок «Зенита» – о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Делают все, чтобы обескровить соперника»

Экс-игрок «Зенита» – о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Делают все, чтобы обескровить соперника»

Сегодня, 12:31
16

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о возможном переходе в команду защитника Игоря Дивеева из ЦСКА.

При этом к красно-синим может отправиться форвард петербуржцев Лусиано Гонду.

«ЦСКА собирается бороться за ведущие места, но при этом они отдают своего ведущего игрока. Дивеев – русский футболист и основной игрок национальной сборной. Я очень удивлeн этому решению, потому что ЦСКА никогда так легко не отпускал своих русскоговорящих футболистов.

Скорее всего там есть какой-то подводный камень, о котором в «Зените» не знают. Это могут быть те же травмы Дивеева. А Гонду играл в Петербурге мало, поэтому есть все шансы, что он заиграет в ЦСКА.

Со стороны «Зенита» здесь всe понятно. Логика в этом решении есть, поскольку в команде перебор нападающих. Нужно от кого-то избавляться. Это должен быть либо Лусиано, либо Соболев. Но Соболева возьмeт только команда из Первой лиги… Надо спросить Ташуева, может он его сейчас в «Енисей» пригласит.

Сейчас «Зенит» делает всe, чтобы обескровить соперника. В своe время команда уже шла по этому пути. Мы помним, как однажды петербуржцы забрали из «Рубина» Александра Бухарова, а потом Сергея Семака.

Дивеев – это явное усиление для петербуржцев. В этом плане «Зенит» только приобретeт. Но у меня больше вопросов к ЦСКА по этому переходу», – сказал Угаров.

  • 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
  • 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано Угаров Денис
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1766656137
Так это и есть политика Зенита, и примечательно что это озвучивает их бывший игрок....пользуются тем что в ЦСКА сейчас нет хозяина, хотят всучить нам лавочника и кота в мешке, взяв лучшего ЦЗ России. В прошлом Зенит просто разграбил Ростов, оптом за копейки скупив всех лидеров, и отправил большинство в свой фарм ,,Сочи,,
Ответить
R_a_i_n
1766656969
В связи с ужесточением лимита все средства хороши.
Ответить
boris63
1766657060
Вспоминая сколько Дивеев со своим агентом мурыжил рукамиводство Армейцев, подводные камни тут действительно большие, да и хрустальный он уфимский парнишка.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1766658836
Дивеев в нынешнем Зените это лавка. А вот Гонду терять нельзя, он коней явно усилит. Гыгыгы
Ответить
optivist sidorov
1766663591
Как будто Угаров открыл секрет? Кто рулит нашим футболом уже 10 лет? Правильно Гапром!Поэтому они что хотят то и творят. Ха, ха, ха!!!
Ответить
