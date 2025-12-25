Экс-игрок «Зенита» – о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Делают все, чтобы обескровить соперника»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о возможном переходе в команду защитника Игоря Дивеева из ЦСКА.
При этом к красно-синим может отправиться форвард петербуржцев Лусиано Гонду.
«ЦСКА собирается бороться за ведущие места, но при этом они отдают своего ведущего игрока. Дивеев – русский футболист и основной игрок национальной сборной. Я очень удивлeн этому решению, потому что ЦСКА никогда так легко не отпускал своих русскоговорящих футболистов.
Скорее всего там есть какой-то подводный камень, о котором в «Зените» не знают. Это могут быть те же травмы Дивеева. А Гонду играл в Петербурге мало, поэтому есть все шансы, что он заиграет в ЦСКА.
Со стороны «Зенита» здесь всe понятно. Логика в этом решении есть, поскольку в команде перебор нападающих. Нужно от кого-то избавляться. Это должен быть либо Лусиано, либо Соболев. Но Соболева возьмeт только команда из Первой лиги… Надо спросить Ташуева, может он его сейчас в «Енисей» пригласит.
Сейчас «Зенит» делает всe, чтобы обескровить соперника. В своe время команда уже шла по этому пути. Мы помним, как однажды петербуржцы забрали из «Рубина» Александра Бухарова, а потом Сергея Семака.
Дивеев – это явное усиление для петербуржцев. В этом плане «Зенит» только приобретeт. Но у меня больше вопросов к ЦСКА по этому переходу», – сказал Угаров.
- 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
- 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.