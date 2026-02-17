Генич определил, кто выиграл в обмене Дивеева на Гонду

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил зимний обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом».

Армейцы отдали петербургскому клубу Игоря Дивеева взамен на Лусиано Гонду с доплатой.

– Какой трансфер стал самым неожиданным этой зимой?

– Обмен Дивеева на Лусиано. Не ожидал, что подобное может случиться. Казалось, что Игорь на долгие годы в ЦСКА.

– Кто выиграл от обмена Дивеева на Лусиано?

– «Зенит».

– Почему?

– Я вижу, что Дивеев – очень хорошее и качественное приобретение для сине-бело-голубых. Не знаю, как себя проявит Лусиано в ЦСКА. Все его хвалят, говорят, что аргентинец пришелся ко двору нынешнему составу.

Но Дивеева я считаю одним из сильнейших центральных защитников России. А с учетом надвигающегося ужесточения лимита на легионеров...

Правда, потом я увидел, как играет защитник Кирилл Данилов на Зимнем кубке РПЛ, и понял, почему ЦСКА в итоге решился на такой обмен.

Если с таким ростом, координацией и скоростью этот парень продолжит прогрессировать... Это будет супер! Мне он очень понравился.

Но «Зенит» выиграл, даже несмотря на то, что пришлось немного доплатить. Получили защитника в самом соку. Дивеев – хороший вариант.