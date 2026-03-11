Реакция Генича на видео «Динамо», высмеивающее Орзул

Комментатор Константин Генич оценил публикацию «Динамо» о ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул.
«Динамо», это очень плохо 😡😡😡. Не в вашем стиле. Разочаровали. К тому же, это было 8 марта… Совсем некрасивый пост. Ужас», – написал Генич.
- Ранее московский клуб высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову. Мария сказала вратарю «беречь пятую точку». Также она спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».
- Впоследствии появилась информация, что «Матч ТВ» отстранит Орзул от эфиров. В пресс-службе телеканала опровергли это.