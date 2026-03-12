Мостовой объяснил, почему не тренирует

12 марта, 22:21
4

Бывший спартаковец Александр Мостовой попробовал объяснить, почему не стал тренером.

«Я никогда не ставил себе цель, чтобы стать тренером, поэтому я спокойно к этому отношусь. Может, из-за таланта, может, еще из-за чего-то, какая разница?

Был момент, когда я двадцать лет прожил за границей. Конечно, когда я вернулся сюда, у меня не было близких отношений ни с кем, я ни с кем близко не дружил. А все уже связи там завели, места уже заняты – там родственник, там друг, там близкий, еще кто-то, как это делается. Поэтому я никуда и не лез и думал: ну ладно, че. И меня особо никто не подпускал. Поэтому так и находился всегда в стороне от нашего футбольного бомонда», – сказал Мостовой в интервью RTVI в VK Видео.

  • В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A.
  • Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
  • Мостовой-игрок дважды выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком».

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
СильныйМозг
1773346882
Да сто пудово, за каждое интервью получает по рюмке странного содержания.
Ответить
алдан2014
1773370842
Дзюба,в сравнении с Мостом,просто молчун
Ответить
evgevg13
1773378592
Почему куры денег не клюют? А нету... Так и в случае с шутом футбольным- нету таланта тренировать...
Ответить
Alexander.saf
1773386803
А у него и лицензии нет
Ответить
