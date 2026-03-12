Мостовой объяснил, почему не тренирует

Бывший спартаковец Александр Мостовой попробовал объяснить, почему не стал тренером.

«Я никогда не ставил себе цель, чтобы стать тренером, поэтому я спокойно к этому отношусь. Может, из-за таланта, может, еще из-за чего-то, какая разница?

Был момент, когда я двадцать лет прожил за границей. Конечно, когда я вернулся сюда, у меня не было близких отношений ни с кем, я ни с кем близко не дружил. А все уже связи там завели, места уже заняты – там родственник, там друг, там близкий, еще кто-то, как это делается. Поэтому я никуда и не лез и думал: ну ладно, че. И меня особо никто не подпускал. Поэтому так и находился всегда в стороне от нашего футбольного бомонда», – сказал Мостовой в интервью RTVI в VK Видео.