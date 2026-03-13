Мостовой сказал, при каком условии Максименко не пропустит от «Зенита»

Александр Мостовой оценил перспективы вратаря «Спартака» Александра Максименко перед матчем 21-го тура РПЛ против «Зенита».

«Если Максименко будут помогать защитники и полузащитники в обороне, то Александру будет по силам провести свой первый сухой матч в сезоне во встрече с «Зенитом».

Все возможности для этого у него есть. Понятно, что будет трудно, но я в футболе давно и чего только не видел.

Не согласен с критикой игры Максименко в начале сезона – его вина в пропущенных голах минимальна. Да, 10 голов в трeх матчах – это много, но в пропущенных мячах не может быть виноват один вратарь, тем более были два пенальти, а также удары в упор.

Повторю, у Максименко всe есть, чтобы сохранить свои ворота в Санкт-Петербурге в неприкосновенности, но при условии помощи всей команды.

Кстати, у «Зенита» был основной вратарь Латышонок, многим он нравился – а где он сейчас?», – сказал Мостовой.