  • Мостовой сказал, при каком условии Максименко не пропустит от «Зенита»

Мостовой сказал, при каком условии Максименко не пропустит от «Зенита»

13 марта, 22:34
2

Александр Мостовой оценил перспективы вратаря «Спартака» Александра Максименко перед матчем 21-го тура РПЛ против «Зенита».

«Если Максименко будут помогать защитники и полузащитники в обороне, то Александру будет по силам провести свой первый сухой матч в сезоне во встрече с «Зенитом».

Все возможности для этого у него есть. Понятно, что будет трудно, но я в футболе давно и чего только не видел.

Не согласен с критикой игры Максименко в начале сезона – его вина в пропущенных голах минимальна. Да, 10 голов в трeх матчах – это много, но в пропущенных мячах не может быть виноват один вратарь, тем более были два пенальти, а также удары в упор.

Повторю, у Максименко всe есть, чтобы сохранить свои ворота в Санкт-Петербурге в неприкосновенности, но при условии помощи всей команды.

Кстати, у «Зенита» был основной вратарь Латышонок, многим он нравился – а где он сейчас?», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени.
  • Перед очной встречей команды занимают 2-е и 6-е место в таблице РПЛ соответственно.
  • Красно-белые отстают от сине-бело-голубых на 7 очков.

oyabun
1773459571
Максименко не пропустит только тогда, когда не выйдет на игру.
Ответить
zigbert
1773481894
Все в совокупности,оборона,вратарь и ещё везение.
Ответить
