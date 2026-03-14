  • Селюк – о спортивном директоре «Спартака»: «В «Галатасарае» Кахигао никто не знает, может, он мячи подносил?»

Селюк – о спортивном директоре «Спартака»: «В «Галатасарае» Кахигао никто не знает, может, он мячи подносил?»

14 марта, 01:27
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк усомнился в прошлом спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

  • В январе 2025 года испанец сменил Томаша Амарала.
  • Сообщалось, что Кахигао переманили из «Галатасарая», где он занимал должность главы отдела международных отношений и скаутинга.
  • Также у него был опыт работы главным скаутом лондонского «Арсенала».

«Никто не может сказать, где Кахигао вообще работал. Говорили, что в «Галатасарае». Но я звонил туда своим людям, его никто не знает.

Может, он мячи подносил? В «Галатасарае» он спортивным директором не был. Если Кахигао и был скаутом, то каким-нибудь левым, одним из 500.

Что он сделал за время работы в «Спартаке»? АЕК до сих пор в шоке, как им повезло [из-за продажи нападающего Ливая Гарсии за 18,7 млн евро].

Кстати, будет интересно посмотреть, кто во второй части сезона сейчас будет лучше: Карседо или Артига», – сказал Селюк.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Селюк Дмитрий Кахигао Франсис
Комментарии (6)
Mirak92
1773461153
Ветераны наши, токсичные и мерзкие
Ответить
R_a_i_n
1773461493
Селюка тоже нигде не знают.
Ответить
andr45
1773473686
Кахигао занял должность спортивного директора московского «Спартака» в январе 2025 года, За это время он привел в «Спартак» Ливая Гарсию за 18,7 миллиона евро, Пабло Солари за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна за 1,2 миллиона, Сауся 3,5 миллиона евро, Жедсона за 20,8 миллиона евро. Конечно, игроки неплохие, но с такими гигантами футбола как, Энрике, Жерсон, Вега, Вильягро, Алеррандро и т.д. PS В 1991 г. Селюк помог Желудкову перейти ему из «Зенита» в израильский клуб «Маккаби» из Нетании, обещая зарплату более 100 тысяч долларов в год. Сам Желудков говорил, что он получал 2 000 долларов в месяц. В  Выборге Дмитрий Селюк пытался дать взятку сотруднику пограничного контрольно-ветеринарного пункта за освобождение арестованного контейнера с тонной колумбийского кокаина[. После неудачи пытался вылететь во Франкфурт, но был задержан. Провел полгода в «Крестах».
Ответить
алдан2014
1773477728
Мы бы и про Селюка не слыхали,если бы его бомба постоянно не печатала. Н что на зарплате у них?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
