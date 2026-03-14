Селюк – о спортивном директоре «Спартака»: «В «Галатасарае» Кахигао никто не знает, может, он мячи подносил?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк усомнился в прошлом спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

В январе 2025 года испанец сменил Томаша Амарала.

Сообщалось, что Кахигао переманили из «Галатасарая», где он занимал должность главы отдела международных отношений и скаутинга.

Также у него был опыт работы главным скаутом лондонского «Арсенала».

«Никто не может сказать, где Кахигао вообще работал. Говорили, что в «Галатасарае». Но я звонил туда своим людям, его никто не знает.

Может, он мячи подносил? В «Галатасарае» он спортивным директором не был. Если Кахигао и был скаутом, то каким-нибудь левым, одним из 500.

Что он сделал за время работы в «Спартаке»? АЕК до сих пор в шоке, как им повезло [из-за продажи нападающего Ливая Гарсии за 18,7 млн евро].

Кстати, будет интересно посмотреть, кто во второй части сезона сейчас будет лучше: Карседо или Артига», – сказал Селюк.