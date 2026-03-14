«Спартаку» посоветовали российского тренера: «Истеричный клуб, но он справится»

Полузащитник «Ротора» Александр Трошечкин оценил перспективы главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в случае назначения в «Спартак».

– Можете представить Талалаева в «Спартаке»? Этой зимой о нем писали, как о возможном кандидате.

– Я могу представить его где угодно, вопрос только в том, как он сработается в той или иной команде.

Если говорить о «Спартаке», то это клуб, где на тебя оказывается колоссальное давление. Но, зная Викторовича, лично я уверен, что он справится с таким давлением.

«Спартак» – немного истеричный клуб, там всегда много истерики вокруг команды. И, например, какие-то слова Талалаева могут эту истерику еще усилить, но таков он. Он всегда говорит прямо и по существу, хоть многим это и не нравится.

– То есть он дорос до работы в топ-клубе РПЛ?

– Думаю, да. Почему нет? Вот, скажите, кто еще из российских тренеров способен тренировать топ-клуб в России?

– По сути, только он и остался.

– Да. 100 процентов своей работой он заслужил шанс попробовать себя в большой команде. Берем за основу именно результаты, прогресс, а не только потому, что это российский специалист.

В общем, если позовут его в «Спартак», то, конечно, туда нужно идти. Такие вещи даже не обсуждаются.