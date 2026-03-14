Павлюченко предостерег «Спартак» перед матчем с «Зенитом»

Бывший спартаковец Роман Павлюченко признался, что не верит в московскую команду, готовящуюся к гостевой игре 21-го тура РПЛ против «Зенита».

«Смотрел все последние матчи «Спартака». Количество пропущенных мячей в этих играх говорит об очень больших проблемах в защите. Против «Зенита» на выезде играть с такой обороной – это катастрофа.

Петербуржцы «Оренбургу» еще уступили в прошлом туре и как раненый зверь сейчас. Будет очень сложно. При всей моей любви к «Спартаку», но я не верю в него. В «Зените» игроки наказывают за ошибки, один недочет – гол.

Психологически «Спартаку» легче. «Зенит» же в гонке за чемпионство. Так что им сложнее. А красно-белым легче, они уже не борются ни за что.

Может, в этом и есть преимущество «Спартака». Уверен, что процентов 70 населения нашей страны будет смотреть этот матч», – сказал Павлюченко.