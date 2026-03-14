Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Павлюченко предостерег «Спартак» перед матчем с «Зенитом»

14 марта, 00:45
10

Бывший спартаковец Роман Павлюченко признался, что не верит в московскую команду, готовящуюся к гостевой игре 21-го тура РПЛ против «Зенита».

«Смотрел все последние матчи «Спартака». Количество пропущенных мячей в этих играх говорит об очень больших проблемах в защите. Против «Зенита» на выезде играть с такой обороной – это катастрофа.

Петербуржцы «Оренбургу» еще уступили в прошлом туре и как раненый зверь сейчас. Будет очень сложно. При всей моей любви к «Спартаку», но я не верю в него. В «Зените» игроки наказывают за ошибки, один недочет – гол.

Психологически «Спартаку» легче. «Зенит» же в гонке за чемпионство. Так что им сложнее. А красно-белым легче, они уже не борются ни за что.

Может, в этом и есть преимущество «Спартака». Уверен, что процентов 70 населения нашей страны будет смотреть этот матч», – сказал Павлюченко.

  • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени.
  • Перед очной встречей команды занимают 2-е и 6-е место в таблице РПЛ соответственно.
  • Красно-белые отстают от сине-бело-голубых на 7 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Павлюченко Роман
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fju-2
1773450353
70% населения будет смотреть - прям супер оптимистично, скорее на порядок меньше.
Ответить
boris63
1773452291
Я думаю в процентом исчислении больше будут смотреть, чем семдесят из числа тех кто следит за футболом. Так как далеко не у всех есть платные каналы, а тут на срач тв показывают, грех не посмотреть хоть какой футбол. Цирк будет точно.
Ответить
Garrincha58
1773467701
Лучше Зенит предостеречь Спартак приедет играть на победу
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773469047
Срамтак сегодня попадет в футбольный ад. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1773470399
...ага, 70% населения страны и 50% населения планеты...
Ответить
Cleaner
1773475424
Сильно удивлюсь, что хотя бы 10 ПРОЦЕНТОВ жителей России посмотрят этот матч. Большинству россиян пофиг футбол. Если игру посмотрят 70 процентов БОЛЕЛЬЩИКОВ, это уже будет хорошо.
Ответить
алдан2014
1773477928
Нынешнему Спартаку всех надо опасаться. Без нервяка последнюю команду обыграть не могут.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 