Экс-динамовец Танасиевич сравнил цены в России и Сербии

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Йован Танасиевич ответил, где сейчас жизнь дороже – в России или Сербии.
– У нас уже 10-15 лет коммуналка очень дорогая. Сколько метров ваша квартира?
– Примерно 50.
– У нас квартплата и счета за электричество идут отдельно. С электричеством выйдет примерно та же цена.
За последние три-четыре года подорожало очень многое и каждый год идут повышения.
В нашей маленькой стране евродизель – почти два евро за литр. В Сербии очень дорого, однако зарплаты не такие высокие.
У нас продукты, мясо стоят процентов на 70 дороже, чем в России. У вас только подорожало, а у нас так уже несколько лет. Но что делать, такая жизнь.
- Танасиевич играл в России с 2003 по 2010 год.
