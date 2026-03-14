Экс-динамовец Танасиевич сравнил цены в России и Сербии

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Йован Танасиевич ответил, где сейчас жизнь дороже – в России или Сербии.

– У нас уже 10-15 лет коммуналка очень дорогая. Сколько метров ваша квартира?

– Примерно 50.

– У нас квартплата и счета за электричество идут отдельно. С электричеством выйдет примерно та же цена.

За последние три-четыре года подорожало очень многое и каждый год идут повышения.

В нашей маленькой стране евродизель – почти два евро за литр. В Сербии очень дорого, однако зарплаты не такие высокие.

У нас продукты, мясо стоят процентов на 70 дороже, чем в России. У вас только подорожало, а у нас так уже несколько лет. Но что делать, такая жизнь.