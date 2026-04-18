Талалаева похвалили за эмоции

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил перспективы главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева уйти в топ-клуб.

«В России есть 5-6 топ-команд. В первую очередь, кто-то из них должен поменять тренера, чтобы освободилось место. Если говорить честно, в этих клубах игроки другого уровня по сравнению с «Балтикой». Там у футболистов есть свое мнение. Мы видели, что случилось с Карпиным, к сожалению. «Ростов» был его командой, потом он пришел в «Динамо» и не дал тот результат, который от него ожидали. И это не значит, что Карпин плохой или топовый тренер, просто результата не было.

Руководству топ-клуба, которое решит пригласить Талалаева, надо очень внимательно посмотреть и поговорить с ним. Талалаев доказал, что является очень хорошим тренером, это без вопросов. Что мне нравится – его эмоции, я это люблю. Да, бывают красные, но это из-за эмоциональности, для меня это плюс. Мне лично было бы интересно, если бы Талалаев возглавил хорошую команду, которая будет биться за чемпионство. Поэтому почему нет? Русский специалист, показал результат. Почему он не должен получить шанс?» – сказал Танасиевич.