Танасиевич – о натурализации Дугласа Сантоса: «Иностранцы не должны играть за другие сборные»

Бывший динамовец Йован Танасиевич прокомментировал натурализацию зенитовца Дугласа Сантоса.
– Главная новость последних дней – Дуглас Сантос получит российский паспорт. И потенциально сможет сыграть за сборную России. Как вы относитесь к таким историям?
– Никак не отношусь. Иностранцы не должны играть за другие сборные.
- В будущем Дуглас перестанет считаться легионером в РПЛ и сможет выступать за сборную России.
- Сантос в «Зените» с лета 2019 года, когда перешел из «Гамбурга».
- 30-летний игрок стоит 12 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»