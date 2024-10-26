Танасиевич – о натурализации Дугласа Сантоса: «Иностранцы не должны играть за другие сборные»

Бывший динамовец Йован Танасиевич прокомментировал натурализацию зенитовца Дугласа Сантоса.

– Главная новость последних дней – Дуглас Сантос получит российский паспорт. И потенциально сможет сыграть за сборную России. Как вы относитесь к таким историям?

– Никак не отношусь. Иностранцы не должны играть за другие сборные.