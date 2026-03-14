Евсеев прокомментировал победу махачкалинского «Динамо» над «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев подвел итоги выигранного матча 21-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Команда из Дагестана одержала домашнюю победу со счетом 1:0.

Единственный гол забил Мохаммаджавад Хоссейннеджад на 28-й минуте.

Набрав три очка, динамовцы покинули зону переходных матчей в РПЛ.

«Оренбург» после поражения остался на 14-м месте в лиге.

– Игра была до забитого мяча, но ни мы, ни соперник не останавливались. Поэтому получилась тяжелая игра в плане эмоций.

– С чем была связана замена Агаларова?

– Чтобы освежить атакующие действия. Агаларов качественно провел игру, имел моменты.

Он в каждой игре имеет моменты, осталось теперь только их реализовывать, но мы над этим поработаем.