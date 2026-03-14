Аргентинец из костромского «Спартака» рассказал, чем его удивила Россия

Зимний новичок костромского «Спартака» Даниэль Саппа поделился впечатлениями от России.
– Как вам зимний российский футбол?
– Играть в футбол в мороз очень тяжело. Я никогда не сталкивался с такими условиями! Но моя адаптация прошла отлично. Отдельно хочу выразить огромную благодарность команде и персоналу за то, как меня приняли. Можно сказать, уже полностью освоился в России – даже не чувствую холода!
– Кроме холодов, что-то удивило в России?
– Как раз к холодам я был готов. А удивляют история, красота, города и люди России.
Все партнeры русскоговорящие, но мы говорим на языке футбола, поэтому все друг друга отлично понимают. У меня также появился замечательный переводчик, благодаря которому моя жизнь и адаптация стали намного проще и комфортнее. Стараюсь в свою очередь изучать язык и культуру России. Вместе с переводчиком проводим уроки русского. Все необходимые подсказки и некоторые базовые фразы на русском я уже выучил!
- Саппа пришел зимой из аргентинского «Сан-Мигеля» свободным агентом.
- В сезоне Первой лиги 31-летний голкипер провел 2 матча, пропустил 4 гола.
- Футболист стоит 250 тысяч евро.