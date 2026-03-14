Аргентинец из костромского «Спартака» рассказал, чем его удивила Россия

Зимний новичок костромского «Спартака» Даниэль Саппа поделился впечатлениями от России.

– Как вам зимний российский футбол?

– Играть в футбол в мороз очень тяжело. Я никогда не сталкивался с такими условиями! Но моя адаптация прошла отлично. Отдельно хочу выразить огромную благодарность команде и персоналу за то, как меня приняли. Можно сказать, уже полностью освоился в России – даже не чувствую холода!

– Кроме холодов, что-то удивило в России?

– Как раз к холодам я был готов. А удивляют история, красота, города и люди России.

Все партнeры русскоговорящие, но мы говорим на языке футбола, поэтому все друг друга отлично понимают. У меня также появился замечательный переводчик, благодаря которому моя жизнь и адаптация стали намного проще и комфортнее. Стараюсь в свою очередь изучать язык и культуру России. Вместе с переводчиком проводим уроки русского. Все необходимые подсказки и некоторые базовые фразы на русском я уже выучил!