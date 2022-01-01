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PARI Первая лига (ФНЛ) 2025/2026
Команды
Спартак К
Даниэль Саппа
€ 175 тыс
Даниэль Саппа
Спартак К
9 февраля 1995 (31)
#25 | Вратарь
193 см
Аргентина
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Трансферы
Аргентинец из костромского «Спартака» рассказал, чем его удивила Россия
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