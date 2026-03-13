Рассказов ответил на повторное предложение «Крыльев» о продлении контракта

Фланговый защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов все ближе к уходу из клуба.

Контракт 28-летнего футболиста с самарцами истекает по окончании сезона-2025/26.

«Крылья» хотят продлить соглашение – Рассказов отклонил как первое предложение, так и повторное.