Рассказов ответил на повторное предложение «Крыльев» о продлении контракта

Фланговый защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов все ближе к уходу из клуба.
Контракт 28-летнего футболиста с самарцами истекает по окончании сезона-2025/26.
«Крылья» хотят продлить соглашение – Рассказов отклонил как первое предложение, так и повторное.
- Николай – воспитанник «Спартака».
- В «Крыльях Советов» он проводит 4-й год.
- В этом сезоне Рассказов сделал 4 ассиста в 25 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что фулбек был интересен «Балтике» зимой.
Источник: «Чемпионат»