Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Червиченко: «СССР критикуют люди с ущербным мышлением»

13 марта, 23:43
22

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высоко оценил достижения советского периода.

«Что общего у СССР и России? Мне кажется, у нового поколения другой подход и взгляд на жизнь.

Нынешнее общество немного лучше и более здоровое даже, чем то, что было десять лет назад. В каждом строе и времени есть свои плюсы и минусы, проблемы и радости.

Советский Союз критикуют люди с ущербным мышлением. Если брать за плохое отсутствие джинсов, жвачки, колбасы и продуктов – наверное, для людей с куриными мозгами это все, о чем они могут мечтать – тогда было плохо.

А с другой стороны – не было войны, не было огромного разрыва между богатыми и бедными.

Посмотрите, какую страну сделали. Те же украинцы 30 лет пытались разрушить остатки страны, которая осталась на ее территории: все, что могли, продали, разбазарили и даже четыре года военных действий не могут добить это до конца.

СССР был серьезной структурой. Мы на этом багаже едем 30 лет и, мне кажется, еще 30 лет будем доезжать на том, что построили наши советские предки», – сказал 59-летний Червиченко.

Еще по теме:
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Россия СССР Червиченко Андрей
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1773440047
"У тех, кто не сожалеет о распаде СССР, нет сердца. Но у тех, кто хочет его восстановления, нет головы" - никогда не поверите кто это сказал... - Гугл в помощь ( пока ещё существует )...
Ответить
boris63
1773451128
Оказывается есть ещё, что то хорошее в голове Червиченко.
Ответить
Garrincha58
1773467389
И это правильно
Ответить
Император 1
1773490749
Тоже самое можно сказать про Империю
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 