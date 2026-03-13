Червиченко: «СССР критикуют люди с ущербным мышлением»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высоко оценил достижения советского периода.

«Что общего у СССР и России? Мне кажется, у нового поколения другой подход и взгляд на жизнь.

Нынешнее общество немного лучше и более здоровое даже, чем то, что было десять лет назад. В каждом строе и времени есть свои плюсы и минусы, проблемы и радости.

Советский Союз критикуют люди с ущербным мышлением. Если брать за плохое отсутствие джинсов, жвачки, колбасы и продуктов – наверное, для людей с куриными мозгами это все, о чем они могут мечтать – тогда было плохо.

А с другой стороны – не было войны, не было огромного разрыва между богатыми и бедными.

Посмотрите, какую страну сделали. Те же украинцы 30 лет пытались разрушить остатки страны, которая осталась на ее территории: все, что могли, продали, разбазарили и даже четыре года военных действий не могут добить это до конца.

СССР был серьезной структурой. Мы на этом багаже едем 30 лет и, мне кажется, еще 30 лет будем доезжать на том, что построили наши советские предки», – сказал 59-летний Червиченко.