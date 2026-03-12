Игроку «Зенита» гарантировано участие в ЧМ-2026

Журналист Марсель Риццо сообщил в социальных сетях, что Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии, включил зенитовца Луиса Энрике в список игроков на ЧМ-2026.
Анчелотти внес вингера «Зенита» в перечень из 18 футболистов, которые должны попасть в заявку на турнир при условии, что они не получат травму.
- Ранее сообщалось, что Дуглас Сантос, защитник и капитан «Зенита», также может получить вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2026.
- Луис Энрике провел 11 матчей за сборную Бразилии и забил 2 гола.
- Энрике в «Зените» год. С тех пор нападающий провел за петербургский клуб 36 матчей, отметился пятью забитыми голами и сделал шесть результативных передач.
