Игроку «Зенита» гарантировано участие в ЧМ-2026

Журналист Марсель Риццо сообщил в социальных сетях, что Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии, включил зенитовца Луиса Энрике в список игроков на ЧМ-2026.

Анчелотти внес вингера «Зенита» в перечень из 18 футболистов, которые должны попасть в заявку на турнир при условии, что они не получат травму.