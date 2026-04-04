«Ростов» нашел деньги на дорогу на матч с «Пари НН»

У «Ростова» получилось добраться на выездной матч 23-го тура чемпионата России против «Пари НН». У клуба были проблемы, чтобы найти деньги на дорогу.

Ростовчане смогли добраться до Нижнего Новгорода и накануне заселиться в местную гостиницу.

Игра в Нижнем Новгороде состоится завтра, 5 апреля.