«Ростов» нашел деньги на дорогу на матч с «Пари НН»

У «Ростова» получилось добраться на выездной матч 23-го тура чемпионата России против «Пари НН». У клуба были проблемы, чтобы найти деньги на дорогу.
Ростовчане смогли добраться до Нижнего Новгорода и накануне заселиться в местную гостиницу.
Игра в Нижнем Новгороде состоится завтра, 5 апреля.
- Инсайдер Иван Карпов 2 недели назад сообщил, что у «Ростова» нет денег на апрельский выезд на матч чемпионата России по футболу против «Пари НН».
- Футболисты-дублеры не получают заплату в течение трех месяцев.
- Клуб основан 95 лет назад. «Ростов» последний раз вылетал из РПЛ в 2007 году, но за один сезон вернулся в высший дивизион.
