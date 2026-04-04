Прогноз Аршавина на «Спартак» – «Локомотив»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Жду голы. Мне кажется, что будет забито минимум три мяча. Для меня «Спартак» мастеровитее, но «Локомотив» более сыгран.

Считаю, что у красно-белых больше возможностей для победы. Батраков у «Локомотива» точно сыграет – он слишком сильно влияет на игру. Для меня чуть-чуть фаворит «Спартак», – сказал Аршавин.