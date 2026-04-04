Карседо прокомментировал скорую поездку Бонгонда на ЧМ-2026

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поездку нападающего Тео Бонгонда в сборную ДР Конго.

В минувшую международную паузу Бонгонда помог своей команде добыть путевку на чемпионат мира-2026.

«Когда Тео был в нашем расположении, у него была небольшая проблема. Поэтому у него было пару недель – он мог отдохнуть и восстановиться. В принципе, сейчас он был готов и мог сыграть. Мы рады за него и за то, что его национальная команда квалифицировалась на чемпионат мира», – сказал Карседо.