Карседо прокомментировал скорую поездку Бонгонда на ЧМ-2026

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поездку нападающего Тео Бонгонда в сборную ДР Конго.
В минувшую международную паузу Бонгонда помог своей команде добыть путевку на чемпионат мира-2026.
«Когда Тео был в нашем расположении, у него была небольшая проблема. Поэтому у него было пару недель – он мог отдохнуть и восстановиться. В принципе, сейчас он был готов и мог сыграть. Мы рады за него и за то, что его национальная команда квалифицировалась на чемпионат мира», – сказал Карседо.
- Действующий контракт Бонгонда с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года, и клуб не собирается его продлевать.
- 30-летний футболист в этом сезоне провел 6 матчей за «Спартак».
- Летом Тео может покинуть «Спартак».
Источник: «Матч ТВ»