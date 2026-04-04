Украинец Забарный эффектно подстраховал Сафонова

Накануне в матче чемпионата Франции «ПСЖ» – «Тулуза» (3:1) в основе хозяев вышли россиянин Матвей Сафонов и защитник Илья Забарный. По ходу игры украинец эффектно подстраховал партнера.
Россиянин выбежал за пределы штрафной, чтобы сыграть головой, но не рассчитал отскок и не попал по мячу. Украинец в подкате успел выбить мяч на угловой, не позволив сопернику пробить по пустым воротам.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с английским «Ливерпулем».
Источник: «Бомбардир»