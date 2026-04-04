Украинец Забарный эффектно подстраховал Сафонова

Накануне в матче чемпионата Франции «ПСЖ» – «Тулуза» (3:1) в основе хозяев вышли россиянин Матвей Сафонов и защитник Илья Забарный. По ходу игры украинец эффектно подстраховал партнера.

Россиянин выбежал за пределы штрафной, чтобы сыграть головой, но не рассчитал отскок и не попал по мячу. Украинец в подкате успел выбить мяч на угловой, не позволив сопернику пробить по пустым воротам.