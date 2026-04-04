Онкология у легенды «Спартака», инфаркт Луческу, интерес «ПСЖ» к россиянину, новый «привоз» Сафонова и другие новости

Вратарь «Зенита» перешел в зарубежный чемпионат.

Раскрыта причина ухода Березуцкого из штаба Челестини.

Стало известно о недовольстве игроков ЦСКА зимней подготовкой.

У легенды «Спартака» нашли рак.

Агент рассказал об интересе «ПСЖ» к Батракову.

Луческу перенес инфаркт миокарда.

Суд вынес решение по делу Смолова.

Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии.

Мостовой позавидовал человеку, избитому Смоловым: «За такие деньги пускай меня бьют каждый день».

Миранчук сделал заявление о получении американского гражданства.

Трамп нарушил планы сборной России.

Сафонов допустил результативную ошибку во втором матче подряд.