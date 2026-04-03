Генич вновь проиграл деньги

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич проиграл новый спор. На этот раз – своему коллеге по ютуб-каналу «Коммент.Шоу» Александру Бубнову. Речь идет о 1000 рублей.

Стороны спорили насчет победы «Локомотива» в FONBET Кубке России. Генич утверждал, что «Локо» в этом сезоне возьмет трофей. Бубнов говорил, что этого не будет, и стал победителем пари, заработав 1000 рублей.

«Локомотив» вылетел из Пути регионов Кубка России, уступив на выезде «Крыльям Советов» в серии пенальти.