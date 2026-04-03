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Генич вновь проиграл деньги

3 апреля, 22:25
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич проиграл новый спор. На этот раз – своему коллеге по ютуб-каналу «Коммент.Шоу» Александру Бубнову. Речь идет о 1000 рублей.

Стороны спорили насчет победы «Локомотива» в FONBET Кубке России. Генич утверждал, что «Локо» в этом сезоне возьмет трофей. Бубнов говорил, что этого не будет, и стал победителем пари, заработав 1000 рублей.

«Локомотив» вылетел из Пути регионов Кубка России, уступив на выезде «Крыльям Советов» в серии пенальти.

  • Журналисту Геничу в январе исполнилось 48 лет.
  • До 2005 года он играл в футбол на профессиональном уровне.
  • Затем Генич стал комментатором.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Бубнов Александр Генич Константин
Комментарии (3)
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Интерес
1775244898
Устраивают клоунаду на копеечных пари.Тьфу на вас, миллионеры-нищеброды,колеблющие информационное пространство своей показной активностью.Это как мелочь по карманам тырить...
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evgevg13
1775251482
Два клоуна неумело пытаются поднять свой рейтинг
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Бумбраш
1775281754
48 лет...а вместо мозгов "длинный" язык
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