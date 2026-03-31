Генич высказался о демотивации сборной России

Комментатор Константин Генич оценил ситуацию с мотивацией сборной России.

27 марта национальная команда сыграла с Никарагуа (3:1), а сегодня встретится с Мали.

«Проблема просто в том, что мы себя вот этими «лучше играть, чем не играть», кормим три года. Да, выбора нет, но всему приходит какой-то предел. И когда Карпин сидел напротив Нобеля, он сказал, что есть уже вопрос демотивации. Есть вопрос демотивации определeнный у него, у игроков.

И, конечно, не надо через розовые очки на это смотреть и говорить: «Как здорово, что мы играем с Никарагуа, Гренадой и так далее». Ну, больше не с кем. Есть матчи, и есть.

Ты [Генич обратился к комментатору Дмитрию Шнякину] говоришь, что есть инфоповоды, но это инфоповоды, чтобы совсем не закислиться. Думаешь, да быстрее сыграйте уже эти матчи и вернeмся к клубному футболу. Быстрее, неважно», – сказал Генич.