Генич высказался о демотивации сборной России

Комментатор Константин Генич оценил ситуацию с мотивацией сборной России.
27 марта национальная команда сыграла с Никарагуа (3:1), а сегодня встретится с Мали.
«Проблема просто в том, что мы себя вот этими «лучше играть, чем не играть», кормим три года. Да, выбора нет, но всему приходит какой-то предел. И когда Карпин сидел напротив Нобеля, он сказал, что есть уже вопрос демотивации. Есть вопрос демотивации определeнный у него, у игроков.
И, конечно, не надо через розовые очки на это смотреть и говорить: «Как здорово, что мы играем с Никарагуа, Гренадой и так далее». Ну, больше не с кем. Есть матчи, и есть.
Ты [Генич обратился к комментатору Дмитрию Шнякину] говоришь, что есть инфоповоды, но это инфоповоды, чтобы совсем не закислиться. Думаешь, да быстрее сыграйте уже эти матчи и вернeмся к клубному футболу. Быстрее, неважно», – сказал Генич.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Сборная России была снята с отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций и не участвовала в квалификации на ЧМ-2026.