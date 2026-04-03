Кокорин позвал Соболева в «Арис»: «Дельфинчику с братской любовью»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отправил подарок форварду «Зенита» Александру Соболеву.
Ранее Соболев подарил Кокорину подписанную фотокарточку. В ответ он получит футболку с автографом.
«Для дельфинчика от меня с братской любовью.
Сань, если у тебя не будет получаться, мы тебя ждeм. Номер тебе выбьем, седьмой как раз у нас есть. Поэтому давай, ждeм тебя!» – сказал Кокорин.
- До «Зенита» Соболев выступал за «Спартак», «Енисей», «Крылья Советов», «Томь» и барнаульское «Динамо».
- Больше всего он забил в составе красно-белых – 58 голов в 140 матчах.
- За сборную России Александр провел 14 игр и отличился 6 мячами.
- Его статистика в «Зените»: 60 матчей, 16 голов, 6 ассистов.
Источник: телеграм-канал «Ариса»