Кокорин позвал Соболева в «Арис»: «Дельфинчику с братской любовью»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отправил подарок форварду «Зенита» Александру Соболеву.

Ранее Соболев подарил Кокорину подписанную фотокарточку. В ответ он получит футболку с автографом.

«Для дельфинчика от меня с братской любовью.

Сань, если у тебя не будет получаться, мы тебя ждeм. Номер тебе выбьем, седьмой как раз у нас есть. Поэтому давай, ждeм тебя!» – сказал Кокорин.