Мостовой позавидовал человеку, избитому Смоловым: «За такие деньги пускай меня бьют каждый день»

Александр Мостовой прокомментировал прекращение уголовного дела в отношении Федора Смолова.

Производство было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года 36-летний футболист на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо.

Федор признал вину и извинился перед пострадавшим, а также выплатил ему компенсацию в размере 4 миллионов рублей.

Форвард обвинялся по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По словам Смолова, он достиг мирового соглашения с потерпевшим.

Прокуратура выступала против прекращения уголовного преследования.

«Самая поучительная история была у Кокорина и Мамаева, и «Кофемания» здесь ни при чем. У нас и так все закрывается, поэтому пускай хоть что-то остается, чтобы люди туда ходили.

В любом случае хорошо, что все разрешилось мирным путем, компромисс можно найти всегда. Тем более я видел видео, в принципе, ничего такого там и не было.

Если бы это был не футболист, сумма была бы в разы меньше. Сейчас такое время, что люди из воздуха хотят заработать и на чем угодно.

Но 4 миллиона – ничего себе! Я бы каждый день ходил и пускай меня бьют везде. Постоял бы у «Кофемании», представляете, как заработал бы! С одного два миллиона, с другого – три-четыре. Шучу, конечно, но это просто обалдеть«, – сказал Мостовой.