Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой позавидовал человеку, избитому Смоловым: «За такие деньги пускай меня бьют каждый день»

Мостовой позавидовал человеку, избитому Смоловым: «За такие деньги пускай меня бьют каждый день»

3 апреля, 17:46
19

Александр Мостовой прокомментировал прекращение уголовного дела в отношении Федора Смолова.

  • Производство было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года 36-летний футболист на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо.
  • Федор признал вину и извинился перед пострадавшим, а также выплатил ему компенсацию в размере 4 миллионов рублей.
  • Форвард обвинялся по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
  • По словам Смолова, он достиг мирового соглашения с потерпевшим.
  • Прокуратура выступала против прекращения уголовного преследования.

«Самая поучительная история была у Кокорина и Мамаева, и «Кофемания» здесь ни при чем. У нас и так все закрывается, поэтому пускай хоть что-то остается, чтобы люди туда ходили.

В любом случае хорошо, что все разрешилось мирным путем, компромисс можно найти всегда. Тем более я видел видео, в принципе, ничего такого там и не было.

Если бы это был не футболист, сумма была бы в разы меньше. Сейчас такое время, что люди из воздуха хотят заработать и на чем угодно.

Но 4 миллиона – ничего себе! Я бы каждый день ходил и пускай меня бьют везде. Постоял бы у «Кофемании», представляете, как заработал бы! С одного два миллиона, с другого – три-четыре. Шучу, конечно, но это просто обалдеть«, – сказал Мостовой.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор Мостовой Александр
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1775227951
Тут Смолову завидовать надо, что отделался
Ответить
порт
1775228406
Если бы на месте Смолова был другой человек, мы бы про это и не узнали.
Ответить
...уефан
1775229094
...тебя будут бить больно, но аккуратно и бесплатно...
Ответить
evgevg13
1775229319
Человек в поисках своего призвания...
Ответить
Цугундeр
1775229453
) Да ладно. Два царских пендаля, и те -бесплатно..
Ответить
Айболид
1775229651
Ребята, на его месте должен был быть я! — Напьёшься — будешь. (с)
Ответить
Феликс Михайлов
1775229916
За такие бабки он бы и на кларнете сыграл.
Ответить
k611
1775233371
Абаскаль первый в очереди. Наверное с удовольствием бы Мостовому навалял, чтобы он про испанца не орал на каждом шагу...
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 