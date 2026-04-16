Мостовой выделил общее между «Реалом» и «Спартаком»

Сегодня, 22:23

Александр Мостовой сравнил «Реал» со «Спартаком» и «Зенитом» на фоне разговоров о будущем главного тренера мадридцев.

15 апреля «Реал» проиграл «Баварии» (3:4) в Мюнхене в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре «Бавария» выиграла в Мадриде со счетом 2:1.

«В ситуации с тренерами «Реала» бесполезно гадать, потому что три месяца назад был Хаби Алонсо, которого незаслуженно уволили. Такие команды, как «Реал», без тренера не останутся. Там сейчас очередь будет. В этом смысле «Реал» похож на «Спартак» и «Зенит», но перестройку команды летом точно не жду.

Понятно, что у каждого тренера свое видение, и от хорошего игрока никто не откажется, но глобальных изменений не будет», – сказал Мостовой.

  • С января 2026 года «Реал» возглавляет Альваро Арбелоа, который сменил на этом посту Хаби Алонсо.
  • Под руководством Арбелоа команда провела 21 матч, одержала 13 побед, один раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.
  • Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает на пост главного тренера Юргена Клоппа, Зинедина Зидана, Маурисио Почеттино и Дидье Дешама.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Реал Мостовой Александр
