Генич двумя словами отреагировал на растолстевшего Бонифаци

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на лишний вес нападающего «Вердера» Виктора Бонифаци.
«Хорош, конечно», – написал Генич.
- Бонифаци, права на которого принадлежат «Байеру», вернулся к тренировкам после травмы
- 25-летний футболист пропустил более 100 дней из-за проблем с коленом – он не играет с 7 декабря прошлого года.
- За более чем три месяца Бонифаци набрал много лишнего веса – Виктор потолстел с 90 до 120 кг.
- Бонифаци выигрывал с «Байером» Бундеслигу, а также Кубок и Суперкубок Германии. Это было при главном тренере Хаби Алонсо.
- Прошлым летом сорвался его трансфер в «Милан» из-за проваленного медосмотра.
Источник: телеграм-канал Константина Генича