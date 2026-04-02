РПЛ назвала лучшего тренера в марте

Пресс-служба РПЛ подвела итоги голосования на лучшего тренера марта.
«Ролан Гусев – тренер марта!
Какая же борьба развернулась за это звание.
Мурад Мусаев выиграл в голосовании экспертов РПЛ и был близок к тому, чтобы стать лучшим в третий раз подряд, но Ролан Гусев победил у комментаторов «Матч Премьер» и практически на самом финише обошeл тренера «Краснодара» и Хуана Карлоса Карседо в голосовании болельщиков», – написала лига.
- Гусев принял «Динамо» в ноябре, сменив Валерия Карпина.
- «Динамо» за весну поднялось на седьмое место РПЛ.
- В ближайшем туре москвичи примут дома «Оренбург» (4 апреля). Он занимает место в зоне вылета.
Источник: РПЛ