  Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров

Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров

Сегодня, 14:56
7

Обновились котировки букмекеров по главным претендентам на получение «Золотого мяча» в 2026 году.

На первое место поднялся нападающий «Баварии» Гарри Кейн, сместивший вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

  1. Гарри Кейн («Бавария») – 3.75
  2. Ламин Ямаль («Барселона») – 4.00
  3. Килиан Мбаппе («Реал») – 4.50
  4. Деклан Райс («Арсенал») – 6.00
  5. Майкл Олисе («Бавария») – 17.00
  6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 21.00
  7. Винисиус («Реал») – 21.00
  8. Рафинья («Барселона») – 26.00
  9. Витинья («ПСЖ») – 29.00
  10. Лионель Месси («Интер Майами») – 41.00
  11. Педри («Барселона») – 41.00

Источник: Спортс’’
Комментарии (7)
Император 1
1774007955
Что Ямаль на втором забыл
Ответить
СильныйМозг
1774008146
А где Сафонов? :)))
Ответить
Император Бомжей
1774009073
Забавно, что тут в, списке есть Месси))) Марадону бы или Кройфа еще в список бы внесли
Ответить
Gwynbleidd
1774010718
в год ЧМ все эти котировки курам на смех...
Ответить
Умнюша
1774018727
Чего там все имена не русские? Нассым на их рейтинг!!!!!
Ответить
