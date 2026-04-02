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  • Известно, сколько Адиев получит за увольнение из «Крыльев Советов»

Известно, сколько Адиев получит за увольнение из «Крыльев Советов»

2 апреля, 13:33
1

Уволенный главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев получит неустойку за разрыв контракта.

«Адиев получит 12 миллионов рублей за расторжение контракта: сторона экс-тренера «Крыльев» требует 12 лямов за расставание за два месяца до истечения договора, и ожидается, что самарцы пойдут на эти условия.

В конце марта «Актобе» предлагал «Крыльям» 4.4 миллиона рублей за переезд Магомеда Мусаевича в Казахстан, но клуб отказался», – написал источник.

  • Адиев возглавлял «Крылья» с июня прошлого года.
  • Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
  • Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
  • В FONBET Кубке России «Крылья Советов» дошли до полуфинала Пути регионов, где встретятся с ЦСКА.
  • Адиев во время паузы на матчи сборных вел переговоры с «Актобе», где ему обещали утроить зарплату, но в итоге казахстанский клуб отказался от его кандидатуры.

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Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Адиев Магомед
Комментарии (1)
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Strig
1775126891
бизнес и не более эти клубы, тренеры и особо агенты... профессия - агент снимающий сливки... что-то не так (мягко) в государстве футбольном...
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