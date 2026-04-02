Известно, сколько Адиев получит за увольнение из «Крыльев Советов»

Уволенный главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев получит неустойку за разрыв контракта.

«Адиев получит 12 миллионов рублей за расторжение контракта: сторона экс-тренера «Крыльев» требует 12 лямов за расставание за два месяца до истечения договора, и ожидается, что самарцы пойдут на эти условия.

В конце марта «Актобе» предлагал «Крыльям» 4.4 миллиона рублей за переезд Магомеда Мусаевича в Казахстан, но клуб отказался», – написал источник.