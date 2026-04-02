Известно, сколько Адиев получит за увольнение из «Крыльев Советов»

Уволенный главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев получит неустойку за разрыв контракта.
«Адиев получит 12 миллионов рублей за расторжение контракта: сторона экс-тренера «Крыльев» требует 12 лямов за расставание за два месяца до истечения договора, и ожидается, что самарцы пойдут на эти условия.
В конце марта «Актобе» предлагал «Крыльям» 4.4 миллиона рублей за переезд Магомеда Мусаевича в Казахстан, но клуб отказался», – написал источник.
- Адиев возглавлял «Крылья» с июня прошлого года.
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
- В FONBET Кубке России «Крылья Советов» дошли до полуфинала Пути регионов, где встретятся с ЦСКА.
- Адиев во время паузы на матчи сборных вел переговоры с «Актобе», где ему обещали утроить зарплату, но в итоге казахстанский клуб отказался от его кандидатуры.
Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»