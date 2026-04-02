Карпина призвали кардинально пересмотреть подход к работе в сборной России

Агент Александр Маньяков написал пост, как нужно измениться сборной России.

«Хочется высказаться по сборной России. В последнее время все больше и больше вопросов вызывает ее игра.

За четыре года мы привыкли к огромной заявке национальной команды. Но нужно ли брать 31 футболиста, среди которых пять вратарей? Кажется, такой состав сильно влияет на восприятие футболистами своей задачи.

Лично я считаю, что 23, включая трех вратарей, это вполне достаточно. Карпину необходимо определить людей, которые являются основой.

Зачем сейчас в сборной тридцатилетние полевые? Понятно, есть Головин и Алексей Миранчук, они в каком-то смысле – символы успешной карьеры и должны играть столько, сколько смогут. Но в остальном есть ощущение, что костяк должен быть сложен из молодых, с перспективой на 4-5 лет вперед.

Это вопрос планирования и подхода. Да, можно сказать, что два года назад, пока о возвращении можно было не думать, широкая заявка с целью просмотра всех доступных игроков несла в себе необходимость.

Сейчас же такой необходимости нет – почти все более-менее подходящие кандидаты проверены и известны. Пора сколачивать основу, которая будет способна конкурировать на международной арене. Уверен, такой подход мобилизует футболистов.

Да, возврат на европейскую арену может случиться нескоро. Но сейчас такой шаг очень нужен. Вне зависимости от реальности скорого возвращения.

Опять-таки для игроков из РПЛ каждый матч сборной – единственная возможность столкнуться с новым сопротивлением, другой футбольной культурой. Будь то Никарагуа или Гватемала. Валерий Георгиевич ведь сказал важное, что даже в европейских отборах не так уж много топовых сборных вроде Франции или Германии. Но соперников уровня Сербии или той же Мали – в достатке.

Этим и надо мотивировать ребят, на которых на самом деле очень хорошо ходит публика: как в регионах, так и в обеих столицах.

Поэтому я и уверен, что для сборной в период отстранения нужен новый этап с новым подходом.

И дать старт ему должен тренерский штаб», – написал Маньяков.