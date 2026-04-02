Подробности отставки Адиева из «Крыльев Советов»

Появились подробности увольнения главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева.
«Большое влияние в клубе до сих пор имеет банк «Солидарность», перед которым у «Крыльев» всe ещe не закрыт долг.
Бенефициар банка Вадим Кумин, а также советник генерального директора «Крыльев Советов» по спортивным вопросам Руслан Алиев давно хотели, чтобы команду возглавил Булатов. История с Адиевым стала для этого хорошим поводом», – написал источник.
- Адиев возглавлял «Крылья» с июня прошлого года.
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
- В FONBET Кубке России «Крылья Советов» дошли до полуфинала Пути регионов, где встретятся с ЦСКА.
- Адиев во время паузы на матчи сборных вел переговоры с «Актобе», где ему обещали утроить зарплату, но в итоге казахстанский клуб отказался от его кандидатуры.
