Сафонов – Головину после матча «ПСЖ» – «Монако»: «Зачем мне забиваешь?»

Полузащитник «Монако» Александр Головин вспомнил диалог с вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым после очного матча.

– Забить Матвею Сафонову – каково это?

– Без разницы, Матвею или не Матвею. В целом рад, что забил. Там был счет 1:0, тяжелый момент, после моего гола у команды появился воздух. Думаю, и Матвей не особо расстроен. Да и его вины в том пропущенном мяче нет. Мы обсуждали момент, он в шутку сказал: «Зачем мне забиваешь?» Зато Матвей через две минуты поймал от меня хороший удар. Скажем так, у нас 1:1.

– Где сложнее забить Сафонову – в «ПСЖ» или сборной России?

– В играх с «ПСЖ» тяжело дойти до ворот Сафонова. А если получается, то еще нужно хорошо ударить, забить. В сборной же мы тренируемся, часто работаем над ударами. В матчах с «ПСЖ» точно сложнее.

– Какие у тебя отношения с Матвеем?

– Они стали ближе, сто процентов. Общаемся, переписываемся. Поздравляем друг друга с удачными матчами, проходами в какие-то стадии. Он – меня, я – его. Надеюсь, «ПСЖ» снова выиграет Лигу чемпионов, у него больше всего шансов.

Видеться лично очень сложно, почти невозможно. У нас каждый день тренировки, плотный график. Какой-то лишний перелет добавит усталости.