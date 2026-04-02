Сафонов – Головину после матча «ПСЖ» – «Монако»: «Зачем мне забиваешь?»

Полузащитник «Монако» Александр Головин вспомнил диалог с вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым после очного матча.
– Забить Матвею Сафонову – каково это?
– Без разницы, Матвею или не Матвею. В целом рад, что забил. Там был счет 1:0, тяжелый момент, после моего гола у команды появился воздух. Думаю, и Матвей не особо расстроен. Да и его вины в том пропущенном мяче нет. Мы обсуждали момент, он в шутку сказал: «Зачем мне забиваешь?» Зато Матвей через две минуты поймал от меня хороший удар. Скажем так, у нас 1:1.
– Где сложнее забить Сафонову – в «ПСЖ» или сборной России?
– В играх с «ПСЖ» тяжело дойти до ворот Сафонова. А если получается, то еще нужно хорошо ударить, забить. В сборной же мы тренируемся, часто работаем над ударами. В матчах с «ПСЖ» точно сложнее.
– Какие у тебя отношения с Матвеем?
– Они стали ближе, сто процентов. Общаемся, переписываемся. Поздравляем друг друга с удачными матчами, проходами в какие-то стадии. Он – меня, я – его. Надеюсь, «ПСЖ» снова выиграет Лигу чемпионов, у него больше всего шансов.
Видеться лично очень сложно, почти невозможно. У нас каждый день тренировки, плотный график. Какой-то лишний перелет добавит усталости.
- Российский хавбек в «Монако» с 2018 года.
- Он забил 38 голов и сделал 46 ассистов в 262 матчах.
- В конце мая Головину исполнится 30 лет.
- Его контракт с монегасками действует до 30 июня 2029-го.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.