Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal

Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч».
Его по-прежнему возглавляет нападающий «Баварии» Гарри Кейн. В топ-10 попал вингер «Барселоны» Рафинья.
Топ-15 рейтинга выглядит так.
1. Гарри Кейн («Бавария»).
2. Килиан Мбаппе («Реал»).
3. Ламин Ямаль («Барселона»).
4. Майкл Олисе («Бавария»).
5. Луис Диас («Бавария»).
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
7. Рафинья («Барселона»).
8. Винисиус («Реал»).
9. Деклан Райс («Арсенал»).
10. Витинья («ПСЖ»).
11. Лионель Месси («Интер Майами»).
12. Федерико Вальверде («Реал»).
13. Габриэл Магальяэс («Арсенал»).
14. Педри («Барселона»).
15. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Источник: Goal