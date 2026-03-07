Заявление «Баварии» о травме Нойера

Мануэль Нойер, вратарь «Баварии», получил повреждение в матче против менхенгладбахской «Боруссии» (4:1). Об этом клуб заявил официально.

Нойер получил небольшой разрыв икроножной мышцы левой ноги. Футболист выбыл из строя, но конкретные сроки восстановления мюнхенцы не называют.

Таким образом, участие Мануэля в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Аталанты» под вопросом.