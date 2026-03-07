Заявление «Баварии» о травме Нойера

Мануэль Нойер, вратарь «Баварии», получил повреждение в матче против менхенгладбахской «Боруссии» (4:1). Об этом клуб заявил официально.
Нойер получил небольшой разрыв икроножной мышцы левой ноги. Футболист выбыл из строя, но конкретные сроки восстановления мюнхенцы не называют.
Таким образом, участие Мануэля в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Аталанты» под вопросом.
- В этом сезоне Бундеслиги у Нойера 19 матчей, 17 пропущенных мячей.
- У футболиста летом истекает контракт. Нойер выступает за мюнхенцев с 2011 года, придя из «Шальке».
- На счету Мануэля 124 матча за сборную Германии. С ней футболист брал чемпионат мира-2014.
Источник: официальный сайт «Баварии»