РПЛ. «Балтика» упустила 3 очка в Ростове (1:1), у калининградцев 3 матча подряд без побед

«Ростов» и «Балтика» сыграли вничью на старте 20-го тура РПЛ. Ростовчане спаслись на 90+3 минуте благодаря голу Роналдо.

У «Балтики» единственный гол в первом тайме забил сальвадорский нападающий Брайан Хиль. Он вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата России. Теперь у него 11 голов.

На 79-й минуте полузащитник «Ростова» Алексей Миронов не реализовал пенальти.

«Балтика» осталась на пятом месте таблицы, но догнала занимающий четвертую строчку ЦСКА. «Ростов» идет на десятой позиции.

«Ростов» впервые в этом году набрал очки – после двух поражений подряд. «Балтика» начала весну с трех безвыигрышных матчей подряд.