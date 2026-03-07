Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Балтика» упустила 3 очка в Ростове (1:1), у калининградцев 3 матча подряд без побед

РПЛ. «Балтика» упустила 3 очка в Ростове (1:1), у калининградцев 3 матча подряд без побед

Вчера, 18:52
42

«Ростов» и «Балтика» сыграли вничью на старте 20-го тура РПЛ. Ростовчане спаслись на 90+3 минуте благодаря голу Роналдо.

У «Балтики» единственный гол в первом тайме забил сальвадорский нападающий Брайан Хиль. Он вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата России. Теперь у него 11 голов.

На 79-й минуте полузащитник «Ростова» Алексей Миронов не реализовал пенальти.

«Балтика» осталась на пятом месте таблицы, но догнала занимающий четвертую строчку ЦСКА. «Ростов» идет на десятой позиции.

«Ростов» впервые в этом году набрал очки – после двух поражений подряд. «Балтика» начала весну с трех безвыигрышных матчей подряд.

Россия. Премьер-лига. 20 тур
Ростов - Балтика - 1:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Б. Хиль, 40; 1:1 - Роналдо, 90+3.
Незабитые пенальти: А. Миронов, 78 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Ростов
Комментарии (42)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1772901965
Хороший результат! Ждем что "скажут" остальные!...
Ответить
Вомбат
1772902133
Чистейший гол Ростова в начале игры был отменен в пользу Балтики. И где тут праведное возмущение истинных любителей футбола? Вы же неделю назад так все радели за честное судейство, когда намного более спорный гол был отменен в пользу Зенита. И почему никто не комментирует тот очевидный факт, что сегодня Балтика играла намного хуже, чем против Зенита? Почему?
Ответить
Красногорск_Фан
1772903123
Выключил в 1-м тайме как скучное. Ростову респект, не первый раз за сезон берет очки на последних минутах. А Балтика. слишком высоко нос задрала в заявлениях в межсезонье. Прямо полезно повозить.
Ответить
Riot Zero
1772903364
Так и не понял пассивный офсайд у Голенкова. Голенков стоит по центру ворот его сзади обнимает Андраде, Сако бьёт в угол между ног защищавшему этот угол защитнику и где тут офсайд. Можно понять офсайд если бы мяч от Голенкова попал в ворота, но Сако забил чисто. Голенкову нужно было оттолкнуть Андраде, тогда бы чистейшее нарушение и отмена гола, но тут какой-то цирк.
Ответить
СильныйМозг
1772903401
Походу Балтика отдала все силы Зениту, что накопила на предсезонке.
Ответить
ySS
1772906924
Кто смотрел по ТВ, как объясняли отмену гола? Результат по игре
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1772908340
Учись Семак как нужно с Балтикой играть!! И это не смотря на то что судья гад поддушивал Ростов
Ответить
TIMOTHY
1772911615
Можно сказать Ростов с победой Балтика днище
Ответить
Кривая да нелёгкая
1772912011
Какой то заголовок неправильный!! Где автор?
Ответить
Кривая да нелёгкая
1772912036
Ростов был круче
Ответить
