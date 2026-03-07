РПЛ. «Балтика» упустила 3 очка в Ростове (1:1), у калининградцев 3 матча подряд без побед

«Ростов» и «Балтика» сыграли вничью на старте 20-го тура РПЛ. Ростовчане спаслись на 90+3 минуте благодаря голу Роналдо.
У «Балтики» единственный гол в первом тайме забил сальвадорский нападающий Брайан Хиль. Он вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата России. Теперь у него 11 голов.
На 79-й минуте полузащитник «Ростова» Алексей Миронов не реализовал пенальти.
«Балтика» осталась на пятом месте таблицы, но догнала занимающий четвертую строчку ЦСКА. «Ростов» идет на десятой позиции.
«Ростов» впервые в этом году набрал очки – после двух поражений подряд. «Балтика» начала весну с трех безвыигрышных матчей подряд.
Россия. Премьер-лига. 20 тур
Ростов - Балтика - 1:1 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Б. Хиль, 40; 1:1 - Роналдо, 90+3.
Незабитые пенальти: А. Миронов, 78 - нет.
Источник: «Бомбардир»